تسجيل إصابتين بـ«كورونا» في أوباري

جانب من حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، في أوباري.

وقال المركز في بيان، السبت، إن مختبره تلقى 12 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية عشر منها، فيما تأكدت إصابة حالتين.

وبحسب البيان، لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بالفيروس أمس.

- «مكافحة الأمراض» يحدد 9 أعراض لـ«أوميكرون» تظهر على الأطفال

والجمعة، دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض أولياء الأمور إلى مراقبة تسعة أعراض تظهر على الأطفال حال إصابتهم بالمتحور «أوميكرون».

وتشمل هذه الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد والمستمر، والتعب، واحتقان، أو سيلان الأنف، والصداع، والتهاب الحلق، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، والطفح الجلدي.