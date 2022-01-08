الدبيبة يجتمع مع لجنة تنظيم واستيعاب الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 08:28 مساء
من اجتماع الدبيبة مع لجنة تنظيم واستيعاب الشباب، 8 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، السبت، مع رئيس وأعضاء لجنة «410» المختصة بتنظيم واستيعاب ودمج الشباب.

وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الدفاع، أثنى الدبيبة على عمل اللجنة في تسهيل إجراءات ضم واستيعاب ودمج الشباب، موصيًا بضرورة إيجاد مشاريع عملية وحقيقية لهذه الشريحة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وأكد الدبيبة ضرورة اشتراك كل الجهات في فريق واحد لتقديم الرؤى والأفكار الجدية والعملية من خلال تواصلهم مع اللجنة المختصة بتنظيم واستيعاب ودمج الشباب.

من اجتماع الدبيبة مع لجنة تنظيم واستيعاب الشباب، 8 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
من اجتماع الدبيبة مع لجنة تنظيم واستيعاب الشباب، 8 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
من اجتماع الدبيبة مع لجنة تنظيم واستيعاب الشباب، 8 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)
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