وليامز تعلن تأجيل زيارتها إلى بني وليد

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، (الإنترنت)

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تأجيل زيارتها التي كانت مقررة اليوم السبت، إلى مدينة بني وليد، دون أن تذكر الأسباب.

وأكدت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» أن تأجيل الزيارة «لا يعني أبدًا إلغاءها»، موضحة حرصها على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد جديد لها «في أقرب وقت».

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وقالت: «أود شكر المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي على جهودهم الطيبة، وأظل حريصة جدًا على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع إليهم في إطار مشاوراتي مع مختلف المكونات الليبية».

وأمس الجمعة، بحثت وليامز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، «سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن»، وأكدت، الخميس، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب، المكلف فوزي النويري، دعم الأمم المتحدة لـ«جميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية، ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة».