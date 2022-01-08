«الأرصاد» يحذر من سحب رعدية ورياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 07:13 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الغربي الليبي.

وتوقع المركز في بيان اليوم، رياحا غربية إلى جنوبية غربية، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، على الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 4.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
تكاثر للسحب على معظم الساحل مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
رياح شمالية غربية، إلى غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة، تصل صباح الغد إلى 35 عقدة على ساحل الخمس وسرت.
ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.5 متر على ساحل زوارة، وما بين 2.50 و4.50 متر على باقي السواحل.
البحر قليل الاضطراب على ساحل زوارة ومضطرب إلى شديد الاضطراب على باقي السواحل.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتكون الرؤية متوسطة إلى ضعيفة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
تكاثر للسحب على معظم الساحل مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
رياح غربية إلى جنوبية تتحول بعد ظهر الغد إلى شمالية غربية، سـرعتها بين 15 و25 عقدة، تصل إلى 35 عقدة على ساحل الخليج.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر على ساحل درنة وطبرق، و1.25 و4.50 متر على باقي السواحل.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق، ويكون قليل الاضطراب على شديد الاضطراب على باقي السواحل.
درجة حرارة سطح البحر 16 و20 درجة مئوية، وتكون الرؤية متوسطة إلى ضعيفة أثناء سقوط المطر.

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