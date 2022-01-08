وزير الداخلية يضع حجر الأساس لتدشين مركز المعلومات والتوثيق

وزير الداخلية خالد مازن، يضع حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق, 8 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

وضع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، السبت، حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق، في مبنى الوزارة بالعاصمة طرابلس.

حضر حفل وضع حجر الأساس، عدد من رؤساء الأجهزة ومديرو الإدارات والمكاتب والمكلفون بتنفيذ المشروع.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل المكلفين على تنفيذ المشروع، ببهو الوزارة، حول مدة الإنجاز لاستكمال وتسلم المبنى.

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والأحد الماضي، ناقش مازن، مع مدير مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة، خطة ميكنة وزارة الداخلية، وربط مديريات الأمن، ونظام إصدار الحالة الجنائية بفروع جهاز المباحث الجنائية على مستوى ليبيا لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تطرق إلى «مناقشة العراقيل التي تواجه المركز ووضع الحلول بما يسهم في الرقي بمستوى أداء وزارة الداخلية فنيا وتقنيا».

وزير الداخلية خالد مازن، يضع حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق, 8 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية خالد مازن، يضع حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق, 8 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية خالد مازن، يضع حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق, 8 يناير 2022. (وزارة الداخلية)