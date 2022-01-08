وزير الداخلية يضع حجر الأساس لتدشين مركز المعلومات والتوثيق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 05:32 مساء
وزير الداخلية خالد مازن، يضع حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق, 8 يناير 2022. (وزارة الداخلية)

وضع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، السبت، حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق، في مبنى الوزارة بالعاصمة طرابلس.

حضر حفل وضع حجر الأساس، عدد من رؤساء الأجهزة ومديرو الإدارات والمكاتب والمكلفون بتنفيذ المشروع.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل المكلفين على تنفيذ المشروع، ببهو الوزارة، حول مدة الإنجاز لاستكمال وتسلم المبنى.

- وزير الداخلية يطلع على سير العمل والإجراءات الاحترازية بمنفذ رأس اجدير
- مازن يتابع خطة ميكنة وزارة الداخلية

والأحد الماضي، ناقش مازن، مع مدير مركز المعلومات والتوثيق العقيد البهلول شنانة، خطة ميكنة وزارة الداخلية، وربط مديريات الأمن، ونظام إصدار الحالة الجنائية بفروع جهاز المباحث الجنائية على مستوى ليبيا لتسهيل الخدمات للمواطنين.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تطرق إلى «مناقشة العراقيل التي تواجه المركز ووضع الحلول بما يسهم في الرقي بمستوى أداء وزارة الداخلية فنيا وتقنيا».

وزير الداخلية خالد مازن، يضع حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق, 8 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية خالد مازن، يضع حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق, 8 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية خالد مازن، يضع حجر الأساس لتدشين مبنى مركز المعلومات والتوثيق, 8 يناير 2022. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. الطاهر يخطف هدف الفوز للأهلي طرابلس على حساب السويحلي
رياضة محلية
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
فيديو
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
فيديو
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
كاريكاتير
السجن مدى الحياة لثلاثة أميركيين قتلوا شابا أسود البشرة بولاية جورجيا
دولى
المحكمة الأميركية العليا منقسمة بشأن فرض اللقاح الإلزامي على ملايين الموظفين
دولى
بايدن يختار الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات في الشرق الأوسط
عربى
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
ثقافة وفن
الرئيس الصيني يشيد بـ«الإجراءات القوية» ضد المتظاهرين في كازاخستان
دولى
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
جريدة «الوسط»: البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق
ليبيا
في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية
ليبيا
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بلاكبيري» تكتب نهاية حقبة مهمة من تاريخ الهواتف المحمولة