غوتيريس يؤكد حرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة

المندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 7 يناير 2021. (تويتر)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «اهتمامه وحرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا».

جاء ذلك حسب تغريدة للمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال إنه «ناقش خلال لقاء مهم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آخر تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي».

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وأشار السني إلى أن اللقاء ناقش «سُبل دعم الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة للمرحلة المقبلة وبفاعلية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة تُقبل نتائجها عندما يتم الاتفاق على خارطة طريق جديدة». و«كيفية دعم مسار المصالحة والعدالة الانتقالية وخلق حوار وطني شامل ودور لجنة بناء السلام الأممية الممكن في هذا الإطار»

من جهته، أكد السني خلال اللقاء - حسب التغريدة - «ضرورة دعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أي إملاءات وإيجاد حلول عملية لتحديات المسار الديمقراطي وسبل الوصول لتوافق وطني وتفادي الأخطاء السابقة، واحترام الملكية الليبية بما يضمن عدم الإقصاء بعيدًا عن أي تدخلات خارجية وإنهاء التواجد الأجنبي بكافة أنواعه».

المندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 7 يناير 2021. (تويتر)

المندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 7 يناير 2021. (تويتر)