حقل الناقة النفطي يعود للإنتاج بقدرة 9 آلاف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 01:30 مساء
استبدال مضخات وعمليات صيانة لزيادة إنتاج حقل «الناقة» النفطي، 8 يونيو 2021. (أرشيفية: شركة الهروج للعمليات النفطية)

عاود حقل الناقة النفطي الواقع في حوض سرت الإنتاج بقدرة إنتاجية تصل إلى تسعة آلاف برميل، وذلك بعد أن وضعت شركة الهروج خطة لإعادة العمل بالحقل للمستوى السابق، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وبدأ الإنتاج في حقل الناقة الواقع في حوض سرت على مسافة حوالي 180 كم جنوب شرق مدينة زلة  في 2003؛ حيث بلغ عشرة آلاف برميل يوميًا في مرحلة أولى وليتجاوز «14» ألف برميل يوميًا بعد ذلك.

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وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، وصول حفارة الصيانة الخاصة باستبدال مضخات الإنتاج لبعض الآبار بحقل الناقة النفطي، وذلك للرفع من معدلات إنتاجه.

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