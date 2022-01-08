أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في الأسبوع الأول من يناير 2022

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 01:04 مساء
أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

تباينت أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الدولية الرئيسية في السوقين الرسمية والموازية في تعاملات الأسبوع الماضي.

وحافظ متوسط سعر صرف الدولارعلى مستوى 4.59 دينار الذي سجله السبت الماضي، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني عند 6.22 دينارالخميس مقابل 6.19 دينار السبت الماضي، وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.20 دينار الخميس مقابل 5.19 دينار السبت.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار، بينما خسر سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا مسجلًا 0.33 دينار مقابل 0.34 دينار أمس.

وفي السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار إلى  4.96 دينار الخميس مقابل 5.03 دينار واستقر سعر الجنيه الإسترليني 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما انخفضت الليرة التركية عند 0.36 دينارمقابل 0.47 دينار السبت، وحافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار.

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