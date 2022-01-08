بعد انتهاء الطوارئ.. بلدية غريان تعيد توزيع الوقود للشركات المختصة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 09:33 صباحا
شعار المجلس البلدي غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية غريان عودة إدارة ملف الوقود بالكامل إلى شركات توزيع الوقود التابعة للدولة وفقًا لاختصاصاتها.

وأرجعت البلدية، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذه الخطوة إلى استتباب الأمن في المنطقة وانتهاء حالة الطوارئ وعدة مبررات أوجبت عدم التدخل في عمل الشركات والجهات المكلفة بالحماية والرقابة، بحسب البلدية.

وأفادت البلدية بأنها ستتابع أداء الشركات المذكورة لضمان وصول الوقود بأنواعه للمواطنين، لافتة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في حال وجود أي خروقات أو تأخير.

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