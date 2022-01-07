ضبط أحد المتورطين في الهجوم على مركز شرطة العوينية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 08:46 مساء
ثلاثة موقوفين في يفرن عثر عليهم بحوزتهم أسلحة، 7 يناير 2022، (الداخلية)

ضبطت دوريات الشؤون الأمنية ككلة التابعة لمديرية أمن يفرن أحد المتورطين في الهجوم على مركز شرطة العوينية.

تعود بداية الواقعة إلى إنشاء الدوريات، بالتعاون مع مديرية أمن الأصابعة، تمركزات أمنية ونقاط تفتيش على الطريق العام لحفظ الأمن وضبط المخالفين، حيث اشتبه رجال الأمن في ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة معتمة الزجاج، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

وبتفتيش السيارة، اتضح أنها بلا أوراق، كما عثر بداخلها على سلاح آلي «كلاشن كوف» وأسلحة أخرى.

وبالتحقيق مع الموقوفين، تبين أن أحدهم مطلوب للنيابة العامة في قضية إطلاق النار على مركز شرطة العوينية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة معهم، ثم أحيلوا إلى الجهات المختصة.

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