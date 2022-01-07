تسجيل إصابة بفيروس «كورونا» في وادي الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 06:23 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في وادي الشاطئ، أمس الخميس.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم أمس 10 عينات لحالات اشتباه من الجنوب الليبي، أظهرت التحاليل المعملية سلبية تسع منها، فيما تأكدت إصابة حالة من وادي الشاطئ.

ولفت المركز إلى أنه لم يسجل أي حالات شفاء أو وفاة أمس الخميس.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 592 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس الخميس، إضافة إلى 11 حالة وفاة و625 حالة شفاء، و137 حالة حرجة.

وقال المركز في بيانه رقم «607» إنه تسلم، الخميس، 5394 عينة للكشف عن الفيروس، ليتبين سلبية 4802 عينة، وإيجابية 592 عينة، بنسبة 11% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 392 ألفًا و868 حالة بينها 379 ألفًا و736 شفاء، و7354 نشطة، و5778 وفاة.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليون و896 ألفًا و903 أشخاص، فيما تلقى الجرعة الثانية 873 ألفًا و726 شخصًا.

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