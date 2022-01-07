الدبيبة: افتتاح طريق «عين زارة- وادي الربيع» الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 03:29 مساء
طريق «عين زارة- وادي الربيع», (صفحة الدبيبة على فيسبوك)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية لطريق «عين زارة- وادي الربيع»، مؤكدا افتتاحه الأسبوع المقبل.

ولفت الدبيبة، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المشروع دُشن بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس.

وتابع أن هذه خطوات أولى فقط في مشروع عودة الحياة لليبيا، «التي سنتشارك جميعا إنجاز باقي خطواتها قريبا».

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في وقت سابق من الجمعة، افتتح الدبيبة، مبنى جوازات عين زارة بعد صيانته ضمن مشاريع «عودة الحياة» ببلدية عين زارة.

حضر مراسم الافتتاح وزير الداخلية، خالد مازن، وعميد بلدية عين زارة، علي القيادي، ورئيس مصلحة الجوازات، يوسف عبدالله مراد، ومدير أمن طرابلس، محمود ضو العابد. وتأتي الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من أماكن إقامتهم وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

طريق «عين زارة- وادي الربيع», (صفحة الدبيبة على فيسبوك)
طريق «عين زارة- وادي الربيع», (صفحة الدبيبة على فيسبوك)
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