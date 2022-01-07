«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية، صباح الجمعة، على الساحل الغربي وغدًا على الساحل الشرقي تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- تكاثر للسحب على معظم الساحل مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- رياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين 10 و25 عقدة تصل صباح الغد إلى 30 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ثم مضطرب غدًا.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة أثناء سقوط المطر.