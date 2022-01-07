592 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

موظف بمركز مكافحة الأمراض يسجل أسماء أشخاص قبل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 592 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس الخميس، إضافة إلى 11 حالة وفاة و625 حالة شفاء، و137 حالة حرجة.

وقال المركز في بيانه رقم «607» إنه تسلم، الخميس، 5394 عينة للكشف عن الفيروس، ليتبين سلبية 4802 عينة، وإيجابية 592 عينة، بنسبة 11% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020 إلى 392 ألفًا و868 حالة بينها 379 ألفًا و736 شفاء، و7354 نشطة، و5778 وفاة.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليون و896 ألفًا و903 أشخاص، فيما تلقى الجرعة الثانية 873 ألفًا و726 شخصًا.