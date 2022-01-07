عضو بالكونغرس: الليبيون يريدون انتخابات بإطار قانوني واضح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 01:10 صباحا
النائب الديمقراطي بالكونغرس الأميركي تيد دويتش (أرشيفية: الإنترنت)

قال النائب الديمقراطي بالكونغرس الأميركي تيد دويتش، إن الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي تريد إجراء انتخابات «خالية من العنف والترهيب، وفي ظل إطار قانوني واضح المعالم».

وشدد دويتش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع «تويتر»، على أهمية «ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة»، داعيًا جميع الأطراف على «دعم استمرار اللاعنف والحوار المستمر».

وتابع أن المفوضية العليا للانتخابات أجلت الانتخابات الرئاسية بسبب «اتفاق واسع على أن إجراء الانتخابات في ظل الإطار القانوني الحالي سيؤدي إلى اضطرابات».

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وتحدث عن جهود كبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك المبعوث الخاص والسفير ريتشارد نورلاند، جنبًا إلى جنب مع المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز والمسؤولين الليبيين والمجتمع المدني وأعضاء المجتمع الدولي.

ودعا إلى «ضرورة أن تظل جميع الأطراف المعنية ملتزمة بضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن عمليًا». كما عبر عن فخره «بالتقدم الذي أحرزه الشعب الليبي في دفع بلاده نحو الانتخابات الوطنية».

وفي 31 ديسمبر، وجه السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، رسالة لليبيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تشارك «خيبة الأمل» التي يشعر بها الكثير من الليبيين بسبب تأجيل الانتخابات، في حين أن «القادة الليبيين يعملون بجد لمحاولة إعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر».

وشدد على أن بلاده تدعم هذه العملية، و«سنواصل العمل مع القادة الليبي والشركاء الدوليين»، مضيفًا «ما نحاول جميعًا القيام به معًا هو بناء مستقبل أفضل لأطفال ليبيا».

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