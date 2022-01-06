عمدة بلدية متورط.. النيجر تحبط إغراق ليبيا بأكثر من قناطري كوكايين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 06 يناير 2022, 11:29 مساء
جانب من المخدرات المضبوطة (موقع nigerinter)

أعلنت السلطات الأمنية في النيجر عن ضبط 214 كيلوجرامًا من الكوكايين، وكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت في طريقها إلى ليبيا، من ثمّ إلى أوروبا، في أكبر عملية من نوعها تورَّط فيها عمدة بلدة محلية.

وكشفت الشرطة النيجيرية، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن حجز 214 كيلوجراماً كوكايين في شمال النيجر، وتوقيف عمدة هذه المنطقة وسائقه اللذين كانا يحاولان نقل المخدرات إلى ليبيا، بعد أن تم جلبها من مالي المجاورة. كما جرى ضبط 450 ألف حبة «بريغابلين»، أحد أنواع المخدرات الشبيهة بالترامادول.

- تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
- ضبط سيارة على متنها 3 قنطارات حشيش في أجدابيا
- النائب العام يثبت العلاقة بين تجار المخدرات ومتهمين بالإرهاب

وأفاد بيان الأمن أن الشبكة الدولية لتهريب المخدرات تنشط بين مالي ونيجيريا وليبيا والنيجر، حيث تقارب قيمة المحجوزات 17 مليون يورو.

وقالت مسؤولة نيجيرية إن «هذه المرة الأولى التي تضبط فيها بلادنا مثل هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين»، إذ كانت وجهتها النهائية أوروبا.

وحوّلت عصابات إجرامية الجزء الشمالي الصحراوي من النيجر بالقرب من الحدود الليبية إلى ممر يشتهر بتهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين، وهو أيضًا موطن للجماعات الإرهابية. فيما تراقب الولايات المتحدة هذه المنطقة عن كثب بفضل قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار تقع في «ديركو» في أغاديز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كأس أمم أفريقيا: ثلاثية مصرية تاريخية بين 2006 و2010
رياضة عالمية
كوريا الشمالية توضح تفاصيل تجربتها الصاروخية الجديدة
دولى
«اعْقاب»!
وجهات نظر
التصوف النسوي
وجهات نظر
بعد رحيل ديزموند توتو
وجهات نظر
الكفاية الانتخابية
وجهات نظر
الزروق يسرد تجربته في السينما والمسرح والتلفزيون
ثقافة وفن
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
«الرماش» يدعو عبر «بوابة الوسط» وزارة الرياضة للتكفل ببعض نفقات «خليج سرت»
رياضة محلية
انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس
دولى
دعوى قضائية ضد «فايزر» و«أسترازينيكا» وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب بالعراق
دولى
بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة الدخول تحجز ديوكوفيتش في المطار
رياضة عالمية
النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير
ليبيا
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
13 قتيلا في حريق شب بمبنى في فيلادلفيا (فيديو)
دولى
«المصرف المركزي»: 103.4 مليار دينار إيرادات نفطية خلال 2021 تمثل 98% من موارد ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة من أودي أنتجت لمرة واحدة فقط