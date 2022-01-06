عمدة بلدية متورط.. النيجر تحبط إغراق ليبيا بأكثر من قناطري كوكايين

جانب من المخدرات المضبوطة (موقع nigerinter)

أعلنت السلطات الأمنية في النيجر عن ضبط 214 كيلوجرامًا من الكوكايين، وكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت في طريقها إلى ليبيا، من ثمّ إلى أوروبا، في أكبر عملية من نوعها تورَّط فيها عمدة بلدة محلية.

وكشفت الشرطة النيجيرية، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن حجز 214 كيلوجراماً كوكايين في شمال النيجر، وتوقيف عمدة هذه المنطقة وسائقه اللذين كانا يحاولان نقل المخدرات إلى ليبيا، بعد أن تم جلبها من مالي المجاورة. كما جرى ضبط 450 ألف حبة «بريغابلين»، أحد أنواع المخدرات الشبيهة بالترامادول.

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وأفاد بيان الأمن أن الشبكة الدولية لتهريب المخدرات تنشط بين مالي ونيجيريا وليبيا والنيجر، حيث تقارب قيمة المحجوزات 17 مليون يورو.

وقالت مسؤولة نيجيرية إن «هذه المرة الأولى التي تضبط فيها بلادنا مثل هذه الكمية الكبيرة من الكوكايين»، إذ كانت وجهتها النهائية أوروبا.

وحوّلت عصابات إجرامية الجزء الشمالي الصحراوي من النيجر بالقرب من الحدود الليبية إلى ممر يشتهر بتهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين، وهو أيضًا موطن للجماعات الإرهابية. فيما تراقب الولايات المتحدة هذه المنطقة عن كثب بفضل قاعدة كبيرة للطائرات بدون طيار تقع في «ديركو» في أغاديز.