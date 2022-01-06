مجلس النواب يطلب الدعم وتكاتف الجهود لتجاوز التحديات

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)

طالب مجلس النواب بتكاتف جميع الجهود، خلال هذه المرحلة، مؤكدا عزمه «التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر بها البلاد رغم خطورة المرحلة».

جاء ذلك في بيان للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الذي طلب من « الأطراف كافة تكاتف الجهود ودعم مجلس النواب، وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار».

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وقال إن «مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، يسعى جاهدا لتجاوز هذه المحنة والمضي قدما بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار».

وذكّر بليحق بتشكيل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن مدن ومناطق ليبيا كافة، والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع جميع الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد على أن اللجنة تعمل على «الوصول إلى ما يحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل جميع العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر».

وفي وقت سابق الخميس، عقد رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، لقاءين منفصلين، الأول مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، والأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، والثاني مع لجنة التواصل المشكّلة من قِبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وجاء اللقاءان في إطار المناقشات الجارية بشأن «أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قِبل المجلس وآخر الحلول إزاء العملية الانتخابية»، إضافة إلى «سبل دعم المسار الدستوري».