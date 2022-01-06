وصول محطة تحلية جديدة لقسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 06 يناير 2022, 07:40 مساء
محطة التحلية الجديدة التي وصلت إلى قسم غسيل الكلى بمستفى ابن سينا في سرت. (الإنترنت)

وصلت إلى قسم غسيل الكلى بمستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، الخميس، محطة تحليل جديدة مخصصة لأجهزة الغسيل الكلوي بالقسم الطبي، مقدمة من جهاز الإمداد الطبي في طرابلس.

وتسلّم محطة التحلية الجديدة رئيس قسم الغسيل الكلوي الدكتور محمد اشقاق بحضور مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت الدكتور علي الزرقاء.

وقال الزرقاء لـ«بوابة الوسط» إن محطة التحلية الجديدة مصنعة من قبل شركة «فريزنس» الألمانية وهي بسعة 60 جهازًا لغسيل الكلى، منوهًا بأنه سيجري استخدامها والعمل بها خلال الأيام المقبلة بعد افتتاح الصالة الجديدة لمرضى الكلى بالقسم بسعة 12 جهازًا.

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