الغويل يعقد اجتماعا موسعا بقيادات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 06:20 مساء
اجتماع الغويل مع قيادات وزارة الثقافة، الخميس 6 يناير 2022. (الإنترنت)

عقد المكلف بتسيير وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، صباح الخميس، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة في طرابلس، لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة.

وأضاف المكتب الإعلامي للوزير أن الغويل دعا في مستهل الاجتماع وكيل الوزارة وعددا من مديري الإدارات بالوزارة إلى استعراض المعوقات والصعوبات التي تعترض عملهم وسبل حلها.

وأكد الغويل خلال الاجتماع على ضرورة أن «يكون قطاع الثقافة مضيئا ومتحركا وفاعلا ويجب أن يتحمل مسؤولياته الوطنية إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى»، مشددا على «أهمية إعادة بناء الثقة بالمثقفين والمبدعين أصحاب الفكر النير القادرين على أن يعيدوا للثقافة الليبية صورتها المشرقة».

- «وال»: تكليف سلامة الغويل بتسيير مهام وزارة الثقافة
إطلاق وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية من الحبس الاحتياطي
النيابة العامة تأمر بحبس وزيرة الثقافة احتياطيا

ويوم الإثنين، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، تسيير مهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، اعتبارا من 3 يناير الجاري حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وجاء تكليف الغويل بتسيير وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في أعقاب توقيف الوزيرة مبروكة توغي من قبل النيابة العامة، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، قبل إطلاقها يوم الأحد.

اجتماع الغويل مع قيادات وزارة الثقافة، الخميس 6 يناير 2022. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كأس أمم أفريقيا: ثلاثية مصرية تاريخية بين 2006 و2010
رياضة عالمية
كوريا الشمالية توضح تفاصيل تجربتها الصاروخية الجديدة
دولى
«اعْقاب»!
وجهات نظر
التصوف النسوي
وجهات نظر
بعد رحيل ديزموند توتو
وجهات نظر
الكفاية الانتخابية
وجهات نظر
الزروق يسرد تجربته في السينما والمسرح والتلفزيون
ثقافة وفن
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
«الرماش» يدعو عبر «بوابة الوسط» وزارة الرياضة للتكفل ببعض نفقات «خليج سرت»
رياضة محلية
انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس
دولى
دعوى قضائية ضد «فايزر» و«أسترازينيكا» وشركات أخرى بشأن تمويل الإرهاب بالعراق
دولى
بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة الدخول تحجز ديوكوفيتش في المطار
رياضة عالمية
النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير
ليبيا
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
13 قتيلا في حريق شب بمبنى في فيلادلفيا (فيديو)
دولى
«المصرف المركزي»: 103.4 مليار دينار إيرادات نفطية خلال 2021 تمثل 98% من موارد ...
ليبيا
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة من أودي أنتجت لمرة واحدة فقط