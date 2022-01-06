برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر معدات طبخ لسجينات «الجديدة»

معدات طبخ لسجينات «الجديدة» مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 6 يناير 2022. (تويتر)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اليوم الخميس، توفير معدات طبخ إلى سجن الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن توفير المعدات «لتنفيذ برنامج لإعادة التأهيل من خلال التدريب المهني للسجينات».

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وأضاف: «سيوفر هذا لهن سُبل العيش والمهارات الحياتية لتمكينهن من الاعتماد على الذات والحد من إمكانية عودتهن إلى الإجرام».