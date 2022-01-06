وليامز وزينينغا يؤكدان الدعم الكامل للجنة خارطة الطريق بـ«النواب»

وليامز وزينينغا مع لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب، 6 يناير 2022. (مجلس النواب)

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ورئيس رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا دعمهما الكامل للجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب في توجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية.

والتقت اللجنة المسؤولين الأمميين بمقر ديوان مجلس النواب بطرابلس؛ حيث رحب بهما رئيس اللجنة واستعرض طبيعة عمل اللجنة ومهامها، وفق تصريح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

ووفق البيان «أحيطت اللجنة علمًا بلقاءات المستشارة ورئيس البعثة مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفة».

وأجرت لجنة خارطة الطريق الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات مع المجلس الرئاسي ورؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة ومقرر ورئيس لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في إطار سلسلة اللقاءات التي ستجريها مع مختلف الأطراف.

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ويتوقع أن تواصل لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب عقب تعذر تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، خلال الأيام المقبلة لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات بشأن المرحلة المقبلة.

وتشكَّلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021؛ حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وليامز وزينينغا مع لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب، 6 يناير 2022. (مجلس النواب)

وليامز وزينينغا مع لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب، 6 يناير 2022. (مجلس النواب)