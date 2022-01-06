السايح يبحث توقيع اتفاقية شراكة بين مفوضية الانتخابات ونقابة المحامين

لقاء السايح ونقيب المحامين، 6 يناير 2022، (مفوضية الانتخابات)

بحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع رئيس النقابة العامة للمحامين عبدالرؤوف قنبيج إمكانية توقيع اتفاقية شراكة بين المفوضية والنقابة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، بخصوص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تقديم الدعم والمشورة الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني، الخميس.

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وجدَّد قنبيج والوفد المرافق له، دعم النقابة لإجراء الانتخابات خلال مدة قريبة، بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية، التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، مثمنين الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.