إزالة التوصيلات العشوائية على مسارات النهر الصناعي في القواليش وككلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 02:35 مساء
قوات الأمن خلال إزالة توصيلة غير شرعية على النهر الصناعي، 5 يناير 2022، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية إزالة جميع التوصيلات العشوائية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي في منطقتي القواليش وككلة.

جاء ذلك في إطار المرحلة الثانية لحملة إزالة تلك التوصيلات، التي ينفذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بناءً على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى إقفال المجمعات التي كانت تعبئ المياه عبر تلك التوصيلات، إضافة إلى إزالة بعض المباني التي شُيِّدت على مسارات نقل المياه خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى استمرار الحملة لتشمل مناطق الجبل الغربي كافة.

إحدى المعدات المشاركة في الأعمال.
جانب من حملة الإزالة.
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