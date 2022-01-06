643 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و15 حالة وفاة

أحد أفراد الكادر الطبي في مركز عزل سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 643 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، منها 135 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 532 مصابًا، وتُوفي 15 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 11.7% من إجمالي 5503 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4860 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع عشر حالات بالمنطقة الغربية، وخمس حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 392 ألفًا و276 حالة، منها 7398 حالة نشطة، بينما تعافى 379 ألفًا و111 حالة، وسُجلت 5767 حالة وفاة بالمرض في البلاد.