أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي

طقس غائم جزئيا، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق الشمال الغربي تقلبات جوية بداية من مساء الخميس، مصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن هذه الأجواء ستشمل مناطق الشمال الشرقي السبت المقبل.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

تكاثر للسحب من مساء اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، تكون جيدة على بعض المناطق، ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تنشط بداية من مساء الغد، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من مساء اليوم، ويكون ملحوظًا خلال الأيام المقبلة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء الغد، مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول السبت إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدًا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على غدامس، ويشمل باقي المناطق يوم السبت.