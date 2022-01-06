إعادة تأهيل مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بمدينة زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 12:04 صباحا
جانب من إعادة افتتاح مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بمدينة زوارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، اليوم الأربعاء، مقر مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بمدينة زوارة، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز.

حضر حفل الافتتاح رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، ومدير إدارة الإمداد العميد محمد غريبة، ومدير إدارة المنافذ العميد ونيس الشكري، ونائب رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمد الحسناوي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية وأعيان ومشائخ مدينة زوارة.

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وقدم رئيس جهاز المباحث الجنائية معدات وأجهزة للكشف البيولوجي لدعم مكتب تحريات المنطقة الغربية، بالإضافة إلى استحداث وحدة الأثر، وفق المعايير الدولية القياسية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

كما قام وكيل وزارة الداخلية بزيارة تفقدية لمقر مديرية أمن زوارة، حيث اطلع على سير العمل بالمديرية والمشاكل والعراقيل التي تواجهها ووضع الحلول التي من شأنها تذليل العقبات يما يساهم في نجاح سير العملية الأمنية بالمدينة.

جانب من إعادة افتتاح مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بمدينة زوارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من إعادة افتتاح مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بمدينة زوارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من إعادة افتتاح مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بمدينة زوارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من إعادة افتتاح مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بمدينة زوارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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