إجراء صيانة شاملة لمنظومة التغذية بمحطة كهرباء مصراتة

صيانة شاملة لمنظومة التغذية بمحطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إجراء صيانة شاملة لمنظومة التغذية المستمرة للتيار بمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن عملية الصيانة، حدثت بعد الانتهاء من أعمال التركيبات والاختبارات من قبل الشركة المصنعة لمنظومة التغذية (UPS)، بالتعاون مع فنيي ومهندسي المحطة.

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وفي أغسطس الماضي، أعلنت الشركة الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية الأولى لمشروع محطة كهرباء مصراتة الغازية.

ونشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لعمليات صب القاعدة الخرسانية بالمشروع.

صيانة شاملة لمنظومة التغذية بمحطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة شاملة لمنظومة التغذية بمحطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة شاملة لمنظومة التغذية بمحطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة شاملة لمنظومة التغذية بمحطة كهرباء مصراتة, (الشركة العامة للكهرباء)