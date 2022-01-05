النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 07:53 مساء
عضو مجلس النواب صالح افحيمة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن المجلس لديه حزمة من الإجراءات التي ستعلن بعد 24 يناير الجاري حال عجزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تحديد موعد جديد للعملية الانتخابية، مرجحًا أن تشمل هذه الإجراءات «إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية».

وقال افحيمة، في مداخلة مع قناة «العربية الحدث» الإخبارية السعودية، اليوم الأربعاء، «بعد يوم 24 يناير سوف يعلن مجلس النواب، عن طريق لجنته الخاصة بخارطة الطريق، الخطوات التي سيقوم بها. الآن لا نملك إلا أن ننتظر (رئيس المفوضية) عماد السايح وأن ننتظر منه أن يحدد موعدًا» جديدًا للانتخابات.

وأضاف افحيمة أنه «إذا عجز السايح ربما ستكون لدى مجلس النواب حزمة من الإجراءات سيقوم بها لعل منها سيكون إعادة تشكيل المفوضية وهو أحد الإجراءات وأيضًا وضع المدد الزمنية المناسبة كما كان يراها مجلس النواب قبل 24 ديسمبر 2021، والذي هيج عليه الشارع وقيل إن مجلس النواب يتمسك بالسلطة ولا يريد إجراء الانتخابات، والآن بعد 24 ديسمبر و24 يناير أصبح الليبيون يعرفون جيدًا لماذا مجلس النواب كان يقول إنه من الصعب إجراء هذه الانتخابات في مثل هذه الظروف».

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ويوم الإثنين، طالب مجلس النواب مجلس إدارة مفوضية الانتخابات «بالتشاور مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن إجراء الانتخابات وإحالة تقريرها للمجلس للتنسيق في تحديد موعد جديد للانتخابات»، على ما أفادت النائبة سارة السويح «بوابة الوسط».

وفي 22 ديسمبر، شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب، لجنة من عشرة أعضاء، تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وبدأت اللجنة، بداية الأسبوع الجاري، إجراء لقاءات مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس الرئاسي، ويتوقع أن تواصل خلال الأيام المقبلة لقاءاتها مع الأطراف السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، لتوسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات بشأن المرحلة المقبلة.

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