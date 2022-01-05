مدارس التعليم الأساسي ببلدية جالو تباشر توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة

أحد طلاب التعليم الأساسي في جالو بعد استلامه الكتب المدرسية. (مراقبة التربية والتعليم)

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في جالو، اليوم الأربعاء، أن مدارس التعليم الأساسي التابعة لها «باشرت بتوزيع الكتاب على الطلبة فور استلامها من مخازن الكتاب المدرسي الواحات»، وفق ما نشره مكتب الإعلام والتواصل، عبر صفحة المراقبة على «فيسبوك».

ونشرت مراقبة التربية والتعليم ببلدية جالو صورًا لعدد من طلبة التعليم الأساسي بالمدارس التابعة للمراقبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إعلان وزارة التربية والتعليم توزيع كل نسخ الكتاب المدرسي الموجودة في المخازن العامة والفرعية على المدارس، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2021 – 2022.

- «التربية والتعليم» تبدأ توزيع نسخ الكتاب المدرسي المتوفرة في المخازن

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في استلام الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي خلال هذه الأيام، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة الوزارية المكلفة لتوفير الكتاب المدرسي عمران القيب، يوم 26 ديسمبر 2021.

وأكد القيب أن اللجنة الوزارية المكلفة لتوفير الكتاب المدرسي أسندت طباعة الكتب التي جهزها مركز المناهج لعدد من الشركات على أن يجري تسليمها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بحد أقصى لتوفير كافة الكتب 30 يومًا.

توزيع الكتب المدرسية على طلاب التعليم الأساسي في جالو. (مراقبة التربية والتعليم)

توزيع الكتب المدرسية على طلاب التعليم الأساسي في جالو. (مراقبة التربية والتعليم)

أحد طلاب التعليم الأساسي في جالو بعد استلامه الكتب المدرسية. (مراقبة التربية والتعليم)