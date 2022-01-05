مدارس التعليم الأساسي ببلدية جالو تباشر توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 07:17 مساء
أحد طلاب التعليم الأساسي في جالو بعد استلامه الكتب المدرسية. (مراقبة التربية والتعليم)

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في جالو، اليوم الأربعاء، أن مدارس التعليم الأساسي التابعة لها «باشرت بتوزيع الكتاب على الطلبة فور استلامها من مخازن الكتاب المدرسي الواحات»، وفق ما نشره مكتب الإعلام والتواصل، عبر صفحة المراقبة على «فيسبوك».

ونشرت مراقبة التربية والتعليم ببلدية جالو صورًا لعدد من طلبة التعليم الأساسي بالمدارس التابعة للمراقبة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إعلان وزارة التربية والتعليم توزيع كل نسخ الكتاب المدرسي الموجودة في المخازن العامة والفرعية على المدارس، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2021 – 2022.

- «التربية والتعليم» تبدأ توزيع نسخ الكتاب المدرسي المتوفرة في المخازن

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في استلام الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي خلال هذه الأيام، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة الوزارية المكلفة لتوفير الكتاب المدرسي عمران القيب، يوم 26 ديسمبر 2021.

وأكد القيب أن اللجنة الوزارية المكلفة لتوفير الكتاب المدرسي أسندت طباعة الكتب التي جهزها مركز المناهج لعدد من الشركات على أن يجري تسليمها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بحد أقصى لتوفير كافة الكتب 30 يومًا.

توزيع الكتب المدرسية على طلاب التعليم الأساسي في جالو. (مراقبة التربية والتعليم)
توزيع الكتب المدرسية على طلاب التعليم الأساسي في جالو. (مراقبة التربية والتعليم)
أحد طلاب التعليم الأساسي في جالو بعد استلامه الكتب المدرسية. (مراقبة التربية والتعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
انتهت عبر «WTV».. بالو وباكايوكو يخطفان فوز الهلال على خليج سرت
رياضة محلية
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
المعتقل الفلسطيني هشام أبوهواش ينهي إضرابا عن الطعام بعد 141 يوما
عربى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
«فرانس برس»: المتظاهرون يقتحمون مبنى بلدية كبرى مدن كازاخستان
دولى
كم يبلغ سعر الإصدار الخاص من سوبارو كروستريك؟
سيارات
في نيويورك.. آلاف الفقراء يجمعون عبوات المشروبات لكسب رزقهم
اقتصاد
الليرة اللبنانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار
اقتصاد
ترامب يلغي مؤتمره الصحفي الخاص بذكرى اقتحام «الكونغرس»
دولى
«أوميكرون» يكتسح أوروبا وأميركا.. ومنظمة الصحة تحذر من الأسوأ
دولى
تراجع إنتاج ليبيا النفطي إلى 780 ألف برميل يوميا
ليبيا
لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تشدد على الحفاظ على سلامة وقيمة الأصول الليبية...
ليبيا
موقع «أراب ويكلي»: كل الأطراف المحلية والدولية تتحمل مسؤولية فشل عقد الانتخابات ...
ليبيا
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
السعودية تسجل 2500 إصابة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 18 شهرا
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة بمقعد واحد من نيسان