إتمام صيانة خط الضخ الرئيسي الرابط بين حقلي السماح والظهرة النفطيين

أعمال صيانة خط الضخ الرئيسي بين حقلي السماح والظهرة النفيين. (شركة الواحة)

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الأربعاء، انتهاء عمليات صيانة «خط الضخ الرئيسي 32» الرابط بين حقل السماح وحقل الظهرة في النقاط 70 كيلو مترا و71 كيلومترا، مؤكدة أن العمليات جرت في زمن قياسي بعدما تواصلت على مدار 24 ساعة يومي الإثنين والثلاثاء.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عملية الصيانة التي جرى الانتهاء منها عند الثانية من ظهر اليوم «كانت من المفترض أن تنتهي في سبعة أيام بأيادي وطنية حفاظًا علي قوت الشعب الليبي رغم قلة الإمكانات وعدم توفر الميزانيات».

- تسرب نفطي بين حقلي السماح والظهرة

كما أكدت شركة الواحة أن أعمال الصيانة جرت في هذا الوقت بسلامة ومهنية عالية بتضافر جهود المستخدمين بحقل السماح وبتعاونهم وتكاتفهم وتحملهم للصعاب وتحديهم لعوامل الجو وتضاريس الأرض الوعرة وبعد المسافة.

واعتبرت شركة الواحة للنفط أن هذه الجهود تهدف إلى الدفع بعملية الإنتاج والمضي قدمًا بالشركة إلى الأمام، مشيدة بجهود كل من ساهم في هذا العمل.

أعمال صيانة خط الضخ الرئيسي بين حقلي السماح والظهرة النفيين. (شركة الواحة)

أعمال صيانة خط الضخ الرئيسي بين حقلي السماح والظهرة النفيين. (شركة الواحة)

أعمال صيانة خط الضخ الرئيسي بين حقلي السماح والظهرة النفيين. (شركة الواحة)

أعمال صيانة خط الضخ الرئيسي بين حقلي السماح والظهرة النفيين. (شركة الواحة)