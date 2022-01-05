«المصرف المركزي»: 103.4 مليار دينار إيرادات نفطية خلال 2021 تمثل 98% من موارد الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 05:46 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصرف ليبيا المركزي، إن الإيرادات النفطية بلغت 103.4 مليار دينار ليبي خلال العام الماضي، مثلت نحو 98% من إجمالي الإيرادات الموردة للمصرف خلال العام الماضي.

وتابع مصرف ليبيا المركزي، في بيانه اليوم بشأن الإيراد والإنفاق عن العام الماضي، أن الإنفاق في العام 2021، كان على أساس 1/12 من الإنفاق الموحد لكافة القطاعات وعلى كامل التراب الليبي، «مع مراعاة أثر تعديل سعر الصرف على بنود الإنفاق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2021).

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وبحسب البيان، بلغ إجمالي المورد إلى مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي 22.9 مليار دولار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 24.5 مليار دولار.

ولفت المصرف إلى أنه غطى العجز في استخدامات النقد الأجنبي من احتياطاته بمبلغ 1.6 مليار دولار، وذلك للحفاظ على استقرار سعر الصرف «في ظل عدم توريد جزء من الإيرادات والإتاوات المستحقة، والتي تغطي ذلك العجز لو تم توريدها».

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