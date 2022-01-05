مصر.. مد فترة تلقي طلبات المتقدمين للعمل في ليبيا حتى السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 04:21 مساء
جانب من اجتماع وفد وزارة العمل والتأهيل برئاسة الوزير علي العابد الرضا خلال زيارة سابقة لوزارة القوى العاملة المصرية. (الإنترنت)

قرر وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، مد موعد قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل في ليبيا، حتى السبت المقبل؛ لإعطاء فرصة للمتقدمين الذين لم يسمح لهم الوقت بالتقدم خلال الفترة الماضية، وفق بيان للوزارة الثلاثاء.

وقال الوزير إن فرص العمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي، مضيفًا أن هذه أول طلب استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا «الشقيقة»، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

وكشف الوزير عن المهن المطلوبة وهي: «أخصائي عظام، جراحة عظام، واثنان أخصائي أشعة تشخيصية، وأخصائيا عيون، وأخصائيا أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء اختصاص إسعاف وطوارئ، و4 أخصائيين (جراحة عامة)، و4 أخصائيي طب أطفال، و4 أخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائيات باطنة، و4 أطباء اختصاص عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائيين (تخدير وإنعاش)، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائيين تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائيي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنان ممرض اختصاصي- تعقيم.

- بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية.. إعمار ليبيا ينتظر مليون عامل مصري ولا مكان للمتسربين

وأوضح سعفان أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

وفي 19 ديسمبر الماضي، استكملت منظومة الربط الإلكتروني للقوى العاملة بين مصر وليبيا مراحلها الأخيرة خلال زيارة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إلى القاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. بالو وباكايوكو يخطفان فوز الهلال على خليج سرت
رياضة محلية
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
المعتقل الفلسطيني هشام أبوهواش ينهي إضرابا عن الطعام بعد 141 يوما
عربى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
«فرانس برس»: المتظاهرون يقتحمون مبنى بلدية كبرى مدن كازاخستان
دولى
كم يبلغ سعر الإصدار الخاص من سوبارو كروستريك؟
سيارات
الليرة اللبنانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار
اقتصاد
ترامب يلغي مؤتمره الصحفي الخاص بذكرى اقتحام «الكونغرس»
دولى
«أوميكرون» يكتسح أوروبا وأميركا.. ومنظمة الصحة تحذر من الأسوأ
دولى
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
السعودية تسجل 2500 إصابة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 18 شهرا
عربى
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 الصداقة
رياضة محلية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
رئيس نادي الاتحاد المصراتي يعتذر للحكم مصطفى الدرسي بعد أحداث مباراة الأهلي ...
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة بمقعد واحد من نيسان