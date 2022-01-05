الدبيبة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العسكري

الدبيبة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء العسكري، 5 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري خلال العام 2022.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان وزارة الدفاع، «الجهود المبذولة من أجل بناء مؤسسة قضائية عسكرية فعالة، والحث على ممارسة كل الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة القضائية العسكرية»، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- الدبيبة يرأس اجتماع حكومة الوحدة

وترأس الدبيبة، الخميس الماضي، اجتماع مجلس وزراء الحكومة. وقال خلال الاجتماع إن «ليبيا تمر بفترة سياسية حرجة»، مضيفًا: «رغم حالة الإحباط لتعطل الانتخابات، لكن الصراع لا يزال في خانته السياسية وليس الاقتتال والحرب، ونحن منذ أول يوم في الحكومة رفعنا شعار لا للحرب».

الدبيبة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء العسكري، 5 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

الدبيبة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء العسكري، 5 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)