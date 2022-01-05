إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في سبها

مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في طرابلس، 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية.



جاء ذلك بعد فحص تسع حالات للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية سبع حالات وإيجابية اثنتين بنسبة 22% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق بيان صادر عن المركز.

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ولم يذكر البيان وجود حالات شفاء أو وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وحتى الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء في ليبيا مارس 2020، نحو 391 ألفًا و633 حالة، منها 7302 حالة نشطة، بينما تعافى 378 ألفًا و579 حالة، وسُجلت 5752 حالة وفاة بالمرض في البلاد.