التعليم: اعتماد الكتب الدراسية المطبوعة العام الماضي عدا هذه المواد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 02:14 مساء
شعار وزارة التربية والتعليم، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد المقررات في الكتب الدراسية المطبوعة العام الماضي، لكل المواد، ماعدا مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الخامس والسابع والتاسع؛ حيث ستطبع لها كتب جديدة.

وأشارت أيضًا إلى إصدار كتب جديدة لمادة التاريخ للصفين السادس والتاسع، حسب تعميم من وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعود الأسود إلى مراقبي الوزارة، صادر الأربعاء.

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وأوضح التعميم أن مقرر مادة الحاسوب للصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي ستبقى كما هي دون تغيير عن العام الدراسي الماضي «2020 - 2021»، لافتا إلى إلغاء تدريس المادة لباقي الصفوف هذا العام وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 730 للعام 2021.

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