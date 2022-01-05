اعتماد إنشاء مصحتين للنفط في طبرق وأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 01:01 مساء
اجتماع مؤسسة النفط لبحث مصلحة النفط في طرابلس، 4 يناير 2022، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

اعتمدت المؤسسة الوطنية للنفط إنشاء مصحتين للنفط في مدينتي طبرق وأجدابيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمصحة النفط في طرابلس؛ حيث تناول إحصاءات حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط، والمقارنة بين العامين 2020 و2021 في هذا الإطار، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، بجهود العاملين في المصحة؛ لاستمرارهم في تقديم الخدمات والقيام بدورهم في مكافحة الجائحة وإعطاء اللقاحات المضادة للفيروس.

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من جانبه، أوضح رئيس لجنة إدارة المصحة، خالد بن عثمان، أنه جرى استكمال إنشاء مبنى الصيدلية وإداراتها ومبنى عيادة الأسنان والمبنى الإداري، متوقعًا الانتهاء قريبًا من مبنى الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية ومعمل المختبرات الطبية والأشعة.

وأضاف: «نتطلع إلى إنشاء مبنى من خمسة طوابق لتلبية احتياجات المصحة من باقي التخصصات، كما لا يفوتنا إعلان قرب انتهاء مستشفى الولادة، وهو الآن قيد الاستلام، حيث كان متوقفًا عدة سنوات».

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