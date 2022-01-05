533 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و12 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 11:29 صباحا
موظفات في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بطبرق، 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 698 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، منها 139 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 533 مصابًا، وتُوفي 12 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 12.5% من إجمالي 5572 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4874 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع سبع حالات بالمنطقة الغربية، وخمس حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 391 ألفًا و633 حالة، منها 7302 حالة نشطة، بينما تعافى 378 ألفًا و579 حالة، وسُجلت 5752 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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