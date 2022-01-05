الإسترليني يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة مع سعر أمس الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني 3 قروش إلى 6.22 دينار مقابل 6.19 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين استقر سعر الدولار عند 4.60 دينار، واليورو عند 5.19 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد حافظ الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار التونسي على مستوى 1.22 دينار، و1.25 دينار، و1.59 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار، والليرة التركية التي بيعت بـ 0.34 دينار.