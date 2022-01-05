الشرطة تداهم استراحة يستخدمها متعاطو مخدرات في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 01:55 صباحا
شخصان جرى ضبطهما يتعاطيان المخدرات في عين زارة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إن قوة من الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس داهمت استراحة بمنطقة عين زارة تُستخدم من قبل بعض متعاطي المخدرات.

وأفاد منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس تلقت العديد من البلاغات من قبل مواطنين بشأن وجود استراحة بمنطقة عين زارة يستخدمها بعض متعاطي المخدرات.

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وأضافت أن «دوريات الوحدة توجهت على الفور للمكان ومداهمته، وضبط شخصين وفتاتين تظهر عليهم علامات السكر الظاهر، يتعاطون مخدر الكوكايين، وبحوزتهم عشرة جرام من هذا المخدر».

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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