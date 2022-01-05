«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي «خطير» في طبرق

دوريات تابعة لمديرية أمن طبرق في أحد شوارع المدينة. (الإنترنت)

ألقت أجهزة الأمن بمدينة طبرق القبض على تشكيل عصابي «خطير» يمتهن سرقة المنازل وعمليات سطو مسلح، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

البداية، عندما تلقى مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي خطير يمتهن سرقة المنازل وعمليات سطو مسلح، حيث أجرى تحريات وجمع المعلومات وإخطار النيابة العامة لمداهمة مكان التشكيل.

وتمكن مركز شرطة المدينة من إلقاء القبض عليهم بعد محاولتهم المقاومة بواسطة سلاح ناري نوع «كلاشنكوف».

- مديرية أمن طبرق: ضبط سجين هارب منذ عامين

- مدمن يقتل 7 أشخاص في طبرق والشرطة تعلن مقتله في تبادل لإطلاق النار

وأفاد البيان بأن التشكيل مكون من: (م.ع.ب) ليبي الجنسية يمتهن ترويج الخمور محلي، ويمتلك مصنعًا بمنزله بحى الحطية، و(ا.خ.ا) ليبي الجنسية من مدينة درنة، و(ف.خ.ا) ليبي الجنسية مـن مدينة درنة شريك في عمليات سرقة المنازل وعمليات سطو مسلح.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الثاني والثالث لديهما قضايا مسجلة في مركز شرطة مدينة درنة، واعترف الثلاثة بما نسب إليهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.