«الصحة» تسلم 1.5 مليون كمامة لمراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية

جانب من تسليم الكمامات مراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تسلمها مليونًا وخمسمئة ألف كمامة من مخازن وزارة الصحة مخصصة لمراقبات التربية والتعليم، والمدارس في المنطقة الشرقية.

وأضاف الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم تسلمت الكمية المخصصة، أمس الإثنين.

وأوضحت أنها ستشرع في توزيعها عليهم خلال الأيام المقبلة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الإدارة ستستلم الكمية نفسها من وزارة الصحة مخصصة للمنطقة الغربية، والجنوبية.

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وفي 29 ديسمبر الماضي، خلص اجتماع عُقِد بديوان وزارة التربية والتعليم مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إلى «استمرار الخطة الدراسية الحالية» بتوصية من اللجنة العلمية التابعة للمركز.

أوضح السائح أن تقرير اللجنة العلمية خلص إلى ضرورة الاستمرار بالخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70 من قطاع التعليم، طلاباً ومعلمين وإداريين، وفق بيان صادر عن الوزارة.

جانب من تسليم الكمامات مراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

جانب من تسليم الكمامات مراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

جانب من تسليم الكمامات مراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية (صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك)