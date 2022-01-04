فرنسا تذكِّر بمغادرة 300 مرتزق شرق ليبيا وتطالب بالمزيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 10:25 مساء
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء، إن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي للآلاف من القوات الأجنبية التي قاتلت على جبهتي الصراع، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

والمجموعة المقصودة أعلن عنها ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفي 11 نوفمبر الماضي، من دون تحديد هوية المجموعة أو وجهتهم.

- ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، «حدث هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر 12 نوفمبر»، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.

وأضافت «يتعين الآن أن يلي ذلك انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية انسحابا كاملا وفي أسرع وقت ممكن».

ولم تحدد الوقت الذي غادر فيه المرتزقة ولا الدولة التي ينتمون لها، لكن «رويترز» تنسب لدبلوماسيين أن المرتزقة الذين غادروا كانوا من تشاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 الصداقة
رياضة محلية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
رئيس نادي الاتحاد المصراتي يعتذر للحكم مصطفى الدرسي بعد أحداث مباراة الأهلي ...
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
إردوغان يزور السعودية في فبراير بعد سنوات من التوتر بين الرياض وأنقرة
عربى
عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية وتتسبب بإغلاق المقار الفدرالية والمدارس ...
دولى
كأس أمم أفريقيا: نجوم الدوري الإنجليزي يستعدون لبطولة جدلية
رياضة عالمية
انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
اندلاع النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد السيطرة عليها
دولى
السعودية تسجل 1700 إصابة بـ«كوفيد» للمرة الأولى منذ 6 أشهر
عربى
السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
ليبيا
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
السايح: لاحظنا عدم صحة الشهادات العلمية والتزكيات لمرشحين لانتخابات النواب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح لحل مشكلة رائحة البنزين بالسيارة