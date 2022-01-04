لجنة خارطة الطريق تتفق مع المجلس الرئاسي على وضع رؤية مشتركة للمصالحة الوطنية

لجنة خارطة الطريق مع المجلس الرئاسي، الثلاثاء 4 يناير 2022. (مجلس النواب)

قالت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، إنها اتفقت مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، على وضع رؤية مشتركة، للمصالحة الوطنية بين كافة الليبيين، وذلك خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

وأضافت لجنة خارطة الطريق في إيجازها الصحفي رقم (5) الذي نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، أنها استعرضت مع المجلس الرئاسي طبيعة عملها ومهامها، وجرى الحديث عن مسار المصالحة الوطنية باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي وكذلك ركيزة أساسية في خارطة الطريق المكلفة بها اللجنة.

وذكرت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، أنها تطرقت خلال الاجتماع إلى المسار الأمني والعسكري «من منظور المجلس الرئاسي، وفي الختام تم الاتفاق على مواصلة التواصل للوصول لرؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية بين كافة الليبيين».

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وأجرت لجنة خارطة الطريق يومي الأحد والإثنين، اجتماعات مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة ومقرر ورئيس لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في إطار سلسلة اللقاءات التي ستجريها مع مختلف الأطراف.

ويتوقع أن تواصل لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب عقب تعذر تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، خلال الأيام المقبلة لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات بشأن المرحلة المقبلة.

وتشكَّلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021؛ حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

لجنة خارطة الطريق مع المجلس الرئاسي، الثلاثاء 4 يناير 2022. (مجلس النواب)

لجنة خارطة الطريق مع المجلس الرئاسي، الثلاثاء 4 يناير 2022. (مجلس النواب)

لجنة خارطة الطريق مع المجلس الرئاسي، الثلاثاء 4 يناير 2022. (مجلس النواب)

لجنة خارطة الطريق مع المجلس الرئاسي، الثلاثاء 4 يناير 2022. (مجلس النواب)