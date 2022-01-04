وصول شحنة مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة إلى بلدية أوجلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 07:34 مساء
شحنة المساعدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة التي وصلة أوجلة. (المجلس البلدي أوجلة)

وصلت إلى بلدية أوجلة شحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركة «شلمبر جير» في إطار التعاون المتبادل بين الشركات النفطية المجاورة للبلدية مع المجلس البلدي أوجلة.

واستلم الشحنة التي اشتملت على عدد من الحفاظات، والقطن والأسرة والمقاعد الطبية، عميد بلدية أوجلة أحمد بترون، بحضور عضو المجلس البلدي أحمد عمر بوقبول، وفق ما أعلنه المجلس البلدي أوجلة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المجلس البلي أن الشحنة جاءت عن طريق المدير العام لشركة شلمبرجير فرع ليبيا، مصطفى عجاج ومدير موقع 103، فتحي علي يوسف، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية وحسن الجوار للشركات النفطية المجاورة لمدينة أوجلة.

وأكد المجلس البلدي أوجلة تسليم الشحنة إلى مدير مكتب الخدمات التضامنية أوجلة، وليد القبائلي، ليقوم بتوزيعها على مستحقيها حسب الإحصاء المدرج بمنظومة صندوق التضامن الاجتماعي.

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