إحباط تهريب 170 ألف يورو عبر مطار مصراتة إلى تركيا

المبلغ الذي عثر عليه بحوزة المضيفة قبل تهريبه إلى تركيا بمطار مصراتة. (جهاز الأمن الداخلي)

أحبط جهاز الأمن الداخلي تهريب 170 ألف يورو من مطار مصراتة الدولي إلى تركيا كانت بحوزة مضيفة جوية، بحسب ما أعلنه الجهاز اليوم الثلاثاء.

وقال جهاز الأمن الداخلي إن المضيفة الجوية التي عُثر بحوزتها على المبلغ المضبوط، تدعى (ر.م.أ) ليبية الجنسية ومن مواليد 1984 وهي إحدى مضيفات الخطوط الجوية الأفريقية.

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وأضاف الجهاز أن المبلغ عثر عليه عند إتمام إجراءات التفتيش الأمني من قبل أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي للرحلة التابعة للخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لتركيا بتاريخ اليوم الثلاثاء.

وأكد جهاز الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضيفة وإحالتها إلى الجهات المختصة بالمنفذ، منوهاً بأن جهود عناصره مستمرة في مكافحة الجريمة، والمتمثلة في تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد.