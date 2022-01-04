وزارتا الداخلية والعدل تراجعان مصفوفة العمل المشتركة لدعم وتطوير عدالة الأحداث

اجتماع اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل لمراجعة مصفوفة العمل المشتركة لدعم وتطوير عدالة الأداث. (وزارة الداخلية)

عقدت اللجنة المركزية بوزارتي العدل والداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمراجعة مصفوفة العمل المشتركة المصممة لدعم وتطوير عدالة الأحداث ووحدات حماية الطفل والأسرة.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات التي عُقِدت بين رئيس وأعضاء اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل، ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية ومندوب صندوق التضامن الاجتماعي، مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليونسيف.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون لمراجعة مصفوفة العمل المشتركة يهدف إلى ضمان تحقيق نظام عادل وصديق ملائم للأطفال دون السن القانونية والذين هم في تماس مع القانون.

اجتماع اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل لمراجعة مصفوفة العمل المشتركة لدعم وتطوير عدالة الأداث. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل لمراجعة مصفوفة العمل المشتركة لدعم وتطوير عدالة الأداث. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل لمراجعة مصفوفة العمل المشتركة لدعم وتطوير عدالة الأداث. (وزارة الداخلية)