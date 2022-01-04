لجنة متابعة المؤسسات السيادية بـ«النواب» تعقد اجتماعها الأول وتعد تقريرها خلال 20 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 03:38 مساء
الاجتماع الأول للجنة متابعة المؤسسات السيادية بمجلس النواب, 4 يناير 2022. (مجلس النواب)

عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب اجتماعها الأول، بمقر ديوان المجلس في طبرق.

وبحسب بيان لمجلس النواب، الثلاثاء، ناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع آلية عملها.

وقال رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية، فرج عبدالمالك، إن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع المقبل، وستعد تقريرًا خلال 20 يومًا من بداية عملها، لتقديمه لمجلس النواب.

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ولفت البيان إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (127) لسنة 2021، وتتولى متابعة المؤسسات السيادية (مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد)، وإعداد تقرير عن عملها في «فترة الانقسام»، ورصد أي تجاوزات خلافًا للقوانين المنظمة لعملها.

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