الكوني يبحث مع السفير الجزائري تطورات الأزمة الليبية ويتلقى «رسالة ودية» من تبون

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع السفير الجزائري في ليبيا سليمان شنين, 4 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع السفير الجزائري في ليبيا سليمان شنين، تطورات الأزمة الليبية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان الثلاثاء، إن شنين نقل «رسالة ودية» من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى الكوني والمجلس الرئاسي الليبي.

فيما أكد الكوني، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيدًا «بدور الجزائر في حل الأزمة الليبية، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية»، مشيرًا إلى «الاقتداء بالتجربة الجزائرية الملهمة» في سياق مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

- المجلس الرئاسي يبحث مع ويليامز مستجدات العملية السياسية

من جانبه، شدد شنين على أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبين «الشقيقين»، وما تربطهما من أواصر الدم والمصير والحدود المشتركة.

والإثنين، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وأفاد بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك، بأن اللقاء «استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية»، إضافة إلى تأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيدًا لإجراء الانتخابات، و«تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد».

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع السفير الجزائري في ليبيا سليمان شنين, 4 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)