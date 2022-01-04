الحكومة تعلن الإفراج عن مرتبات 7200 عسكري موقوفة منذ 2014

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 02:29 مساء
شار ندوة وزارية تحت اسم «مكاشفة»، بثت عبر صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، 4 يناير 2022. (بوابة الوسط)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الإفراج عن مرتبات 7200 عسكري موقوفة منذ العام 2014، حسب ما جاء في ندوة وزارية تحت اسم «مكاشفة»، بُثت عبر صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك» الثلاثاء.

وأشارت الحكومة إلى «تسوية الوضع المالي من خلال إجراء التعديلات والتسويات لـ 594.989 موظف». ونوهت إلى «تسوية مرتبات 150 ألف عضو هيئة تدريس بالجامعات والمعاهد العليا تنفيذا للقرار رقم (126) لسنة 2021 والموقوفة منذ مارس 2020 .

وأشارت إلى «زيادة مرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم وزارة التعليم التقني والفني وفقا للقانون رقم (4) لسنة 2018».

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