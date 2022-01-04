إنفاق 6.4 مليار دينار في باب الطوارئ.. 2.3 مليار لـ«الدفاع» وصيانة الوزارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 02:09 مساء
بيانات تظهر جانب من الإنفاق ضمن الباب الخامس «الطوارئ» خلال ندوة لحكومة الوحدة، 4 يناير 2021، (صورة من مقطع فيديو)

كشفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أوجه الإنفاق في الباب الخامس «الطوارئ»، الذي بلغ 6 مليارات و400 مليون دينار، خُصص منها مليار دينار لتسويات وظيفية لبعض منتسبي وزارة الدفاع، وصيانة مقار تضررت من الحرب.

جاء ذلك في بيانات عن الإنفاق الحكومي خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر العام الماضي، حيث خُصصت مليار و300 مليون دينار مصروفات صيانة للوزارات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة، و50 مليون دينار لدعم جهاز المخابرات العامة، و150 مليون دينار لتأهيل حي الأندلس بعد العملية الأمنية ضد أوكار المخدرات والهجيرة غير الشرعية، و100 مليون دينار لمعالجة الأوضاع الطارئة في رأس اجدير الحدودي، وفق ما جاء في ندوة وزارية تحت اسم «مكاشفة»، بثت عبر صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك» الثلاثاء.

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كما حصل صندوق التضامن الاجتماعي على 50 مليون دينار لشراء سيارات للمعاقين، وخُصص دعم للجامعات في مجابهة جائحة فيروس كورونا والاستعداد للامتحانات بواقع 60 مليون دينار، وأُنفقت 200 مليون دينار على حفر آبار جوفية، و225 مليون دينار لصيانة بعض محطات الكهرباء، و100 مليون دينار لإنشاء 10 مدرجات في جامعة بنغازي، و500 مليون دينار للضمان الاجتماعي من أجل دعم مرتبات المتقاعدين قبل اعتماد الميزانية (1/12).

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